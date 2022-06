Calciomercato Milan – A caccia del “10”: Zaniolo o De Ketelaere?

Nella sessione estiva di calciomercato il Milan cercherà un trequartista da regalare a Stefano Pioli: Charles De Ketelaere e Nicolò Zaniolo i principali candidati secondo 'Tuttosport'. In rosa un "10" ci sarebbe già. Si tratta ovviamente di Brahim Diaz, che porta quel numero anche sulle spalle. Ma la stagione dello spagnolo è stata piuttosto sottotono, nonostante un inizio promettente. Serve, quindi, un fantasista in grado di far fare ai rossoneri un ulteriore salto di qualità, specialmente in Champions League, dove il Milan si presenterà al sorteggio da testa di serie e vuole far bene. Nelle prossime schede vedremo la situazione per De Ketelaere, Zaniolo e non solo.