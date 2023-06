Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Una big di Bundesliga su Thuram”

Tra gli obiettivi principali del Milan in attacco, in vista della prossima sessione di calciomercato, spicca senza dubbio il profilo di Marcus Thuram. L'attaccante francese, in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach, avrebbe dovuto scegliere la futura destinazione tra i rossoneri e il PSG, ossia le due società che con più interesse sono piombate su di lui. La decisione, però, non è ancora arrivata e chissà che qualche altra squadra si possa inserire nella corsa.