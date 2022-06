Calciomercato Milan – Budget di 50 milioni, ma nel 2021 si spese meno

Il Milan avrà a disposizione 50 milioni di euro per il calciomercato estivo più il ricavato delle cessioni. Dovranno essere bravi i dirigenti

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' ha parlato del calciomercato del Milan, spiegando come Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, si siano imbattuti, nella loro strada per rinforzare la squadra di Stefano Pioli, in avversari ricchi. Hanno puntato Sven Botman e si sono ritrovati il Newcastle. Hanno trattato per mesi Renato Sanches e si sono scontrati con il PSG.

È giusto considerare, secondo la 'rosea', un punto di partenza sul quale non si negozia. Nel calciomercato il Milan non fa aste. Né per scelta, né per contingenza. Era così sotto la gestione Elliott, sarà così in quest'estate di 'transizione' ed interregno con il fondo RedBird Capital Partners di Gerry Cardinale.

Calciomercato Milan: cosa si può fare con 50 milioni di euro?

Ma quanto può spendere il Milan in questo calciomercato estivo? Per il quotidiano sportivo nazionale, non è scorretto dire che il Diavolo abbia a disposizione 50 milioni di euro più gli introiti da eventuali cessioni. Eventuali e, si sottolinea, non di certo multi-milionarie. Pochi soldi? I 50 milioni sono indicativi, in realtà. Troppe le variabili da considerare.

Un esempio? Il prestito, magari gratuito, con obbligo di riscatto permette di posticipare una spesa in futuri esercizi di bilancio. Quindi non è il caso di concentrarsi troppo sulle cifre. Ma qualcosa sul budget si può dire. Da un lato, testimonia la voglia di investire da parte della proprietà; dall'altro, sembra insufficiente per il calciomercato estivo del Milan di cui si era parlato.

Se, infatti, per prendere Botman servono 30-35 milioni di euro, se per Sanches non ne bastano 15 e se il Bruges chiede oltre 50 per la coppia Charles De Ketelaere-Noa Lang, ecco che quanto c'è a disposizione non consentirà al Diavolo di fare tutto ciò che aveva pensato.

Inevitabile, dunque, che se nelle prossime settimane fossero confermati questi presupposti, Maldini e Massara saranno costretti a delle scelte. C'è un precedente, però, che conforta i tifosi del Diavolo. L'estate scorsa, infatti, il Milan ha speso 13 milioni di euro più bonus per Mike Maignan, poi 4 per Fodé Ballo-Touré, quindi 3 per Junior Messias e uno per Olivier Giroud. Vincendo lo Scudetto. Milan, chance di prendere Dybala? Le ultime news di mercato >>>