Calciomercato Milan – Broja, nuovi contatti con il Chelsea: le ultime news

Stando a quanto riferisce 'TuttoMercatoWeb' il Milan, in occasione del doppio confronto con il Chelsea in Champions League, ha avuto dei nuovi contatti con l'entourage di Armando Broja. L'attaccante classe 2001, seguito da mezza Serie A nelle scorso calciomercato, lo scorso 2 settembre ha rinnovato il suo contratto con i 'Blues', che lo considerano importante per il futuro. Il presente, però, dice ben altro. Broja, infatti, ha totalizzato la miseria di 174 minuti complessivi.