Calciomercato Milan – Brescianini, possibile prestito in Serie B

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Secondo quanto viene riportato da Tuttosport, Marco Brescianini potrebbe fare lo stesso percorso che ha vissuto Tommaso Pobega nella scorsa stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Brescianini, che ha esordito in Serie A nell’ultima partita di campionato contro il Cagliari, probabilmente andrà a giocare in Serie B nella prossima stagione, per poi tornare pronto a Milanello e giocarsi le sue chance, così come succederà con Pobega, centrocampista che viene da un’ottima stagione disputata al Pordenone.

A PROPOSITO DI POBEGA: LE SUE PAROLE >>>

SPUNTA UN NOME NUOVO PER L’ATTACCO >>>