Calciomercato Milan – Brescianini, forte interesse del Frosinone

Marco Brescianini, classe 2000, lascerà il Milan nel calciomercato estivo. Possibile, per lui, un approdo (finalmente) in Serie A. Il punto

Secondo quanto riferisce il sito web di 'Sky Sport', c'è un forte interesse del Frosinone, squadra neo-promossa in Serie A, per Marco Brescianini, centrocampista classe 2000 di proprietà del Milan ma che, nell'ultima stagione, ha giocato in prestito in Serie B al Cosenza.