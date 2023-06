Calciomercato Milan – Per Brescianini si fa avanti un club di Serie A

In vista della prossima sessione di calciomercato un club di Serie A si sarebbe fatto avanti per Marco Brescianini, mediano del Milan

Così come Marco Nasti, che rientrerà dall'esperienza al Cosenza e potrebbe andare in prestito al Palermo, un altro giocatore di proprietà del Milan potrebbe ritornare alla base dal club calabrese per poi essere girato ad un altro club. Il mediano italiano, però, a differenza del compagno di squadra, potrebbe fare il salto in Serie A.