Il Milan sul calciomercato vuole volare in alto. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica, è stato molto chiaro: "Con due o tre acquisti importanti e il consolidamento dei giocatori che abbiamo possiamo competere per qualcosa di più grande in Champions". La cessione societaria ha messo in stand by determinati acquisti, ma ci sono comunque delle opportunità importanti. Ecco gli obiettivi ruolo per ruolo.