Calciomercato Milan – Bremer, sarà derby con l’Inter in estate

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero ci prova per Bremer in vista dell'estate. Possibile un derby con l'Inter

Il Milan sul calciomercato pensa a Gleison Bremer. Come viene riportato dal Corriere dello Sport, i rapporti tra il club rossonero e il Torino sono ottimi, e dunque Maldini e Massara ci proveranno soprattutto in vista dell'estate. Non sarà facile però arrivare al brasiliano, sia per la valutazione alta dei granata (30 milioni di euro) e sia per la concorrenza: anche l'Inter, infatti, è fortemente interessata a Bremer. Intanto ci sono novità importanti di calciomercato sul difensore.