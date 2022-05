Calciomercato Milan – Bremer, Sanches e Zaniolo nella lista di Maldini

Paolo Maldini, dirigente del Milan, vuole portare a termine operazioni di calciomercato importanti per il Diavolo. Ecco le principali

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sul calciomercato del Milan che Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, vorrebbe condurre in porto una volta trovato l'accordo per il rinnovo del suo contratto con RedBird, fondo statunitense in procinto di acquistare il club di Via Aldo Rossi.

Nella sua lista, secondo la 'rosea', ci sono nomi pesanti e costosi come quelli di Gleison Bremer (Torino), Renato Sanches (Lille) e Nicolò Zaniolo (Roma). Maldini, di concerto con il direttore sportivo Frederic Massara, ad ogni modo, non intendono creare questioni di 'principio' su un singolo giocatore.

Ciò che conta, per loro, è condividere con la nuova proprietà un percorso di crescita della rosa del Milan dal punto di vista qualitativo. Ecco perché potrebbero esserci anche dei cambi in corsa sugli obiettivi. Per ora, bocche cucite e grande concentrazione, in casa rossonera, per le operazioni in corso.

Si vedrà, dunque, se sarà davvero impossibile arrivare a Bremer. Il Torino, di fatto, ha aperto ad un'asta per il miglior offerente: Inter e Juventus in corsa per il brasiliano. Ma è presto, forse, per capire se sia alla portata del budget del Milan: una considerazione che vale anche per nomi come Zaniolo o Gianluca Scamacca (Sassuolo).

La logica, secondo 'La Gazzetta dello Sport', dice che non si arriverà ad indicare un budget predefinito. Piuttosto, si proverà a cogliere le opportunità di calciomercato che rientrino in un piano di sviluppo coerente con le ambizioni tecniche del Milan. Saranno necessari degli approfondimenti, ma la strada appare tracciata.