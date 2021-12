Calciomercato Milan – Bremer, primi contatti con il Torino: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Bremer è un obiettivo di Maldini e Massara. Primi contatti con il Torino di Cairo

Gleison Bremer è uno degli obiettivi di calciomercato del Milan. Come viene riportato da Tuttosport, in edicola questa mattina, ci sono stati i primi contatti tra il club rossonero e il Torino. Il Diavolo ha chiesto informazioni sul prezzo del brasiliano, che in questo momento è uno dei difensori più forti del campionato. A dirlo anche Walter Mazzarri, suo ex tecnico, dopo la partita Cagliari-Torino: "Bremer è diventato un campione".

Il Milan, dunque, si sta muovendo concretamente sul calciomercato per acquistare Bremer, ma il suo arrivo a gennaio è escluso. Il prezzo è di 25 milioni di euro, anche se il difensore ha un contratto in scadenza nel 2023, cosa che non fa stare sereno Urbano Cairo. La sensazione è che il classe 1997 non voglia rinnovare nonostante un'offerta importante da parte dei granata di un milione e mezzo a stagione.

Questi primi contatti per Bremer hanno permesso al Torino di inserire l'argomento Pobega. Il centrocampista sta facendo benissimo, e i granata sono disposti ad offrire 15 milioni di euro per prendere l'ex Spezia a titolo definitivo. Il Milan ci pensa, anche perchè, un'eventuale cessione Pobega faciliterebbe senz'altro l'acquisto di Bremer. Vedremo cosa succederà, ma di sicuro i rossoneri hanno bisogno di un difensore dopo l'infortunio di Simon Kjaer. Il brasiliano sembra essere l'uomo giusto.