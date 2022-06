Calciomercato Milan – Bremer svela tutto sul suo futuro: l’intervista

Le cronache danno da lungo tempo il 26enne brasiliano come promesso sposo dell' Inter , ma finché l'affare non è ufficialmente chiuso il Milan può sperare .

Su dove giocherà l'anno prossimo: ''Ne sto parlando con il mio procuratore. Ad oggi non c’è nulla di definitivo. Stiamo parlando. Non so se rimarrò in Italia o andrò all’estero. L’unica priorità è giocare la Champions League e questo è molto importante per continuare il mio percorso di crescita. Si definirà tutto molto presto, nei prossimi giorni o settimane''