Calciomercato Milan – Bremer, interesse di Napoli e Inter

Le ultime news sul calciomercato Milan: Bremer, difensore del Torino, è un profilo seguito dai rossoneri. Su di lui anche Napoli e Inter

Il Milan sul calciomercato pensa a Bremer. Il calciatore del Torino si sta rivelando uno dei migliori difensori del campionato, ma ha un contratto in scadenza con i granata nel 2023. Secondo quanto riporta Tuttosport, c'è un interesse concreto da parte dei rossoneri, ma attenzione anche al Napoli e all'Inter. Il Torino non è disposto a cederlo, ma la speranza è che non vada a finire come con Andrea Belotti, che dovrebbe lasciare il club di Cairo al termine della stagione. Milan, le top news di oggi: due i nomi caldi del momento.