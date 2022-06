Calciomercato Milan – Su Bremer è in vantaggio l’Inter: le ultime

Il Milan cerca un difensore per la prossima stagione. Bremer è uno dei nomi sulla lista, ma l'Inter è in vantaggio sul centrale del Torino

Carmelo Barillà

Gleison Bremer ha disputato una stagione superlativa con la maglia del Torino ed è finito nel mirino di Inter e Milan. I granata sparano alto per il loro difensore centrale: 35 milioni di euro. I nerazzurri, però, sembrano essere in vantaggio sui cugini per via della preferenza del brasiliano. A riferirlo è 'Sportmediaset'.

L'Inter avrebbe individuato in Bremer il sostituto ideale di Alessandro Bastoni, che potrebbe accasarsi al Tottenham di Antonio Conte. Dagli inglesi arriverebbe il tesoretto da reinvestire sul centrale del Toro. L'accordo con il calciatore c'è già: 5 anni di contratto a 3,5 milioni di euro a stagione.

Il Milan, dal canto suo, ha in Sven Botman l'obiettivo principale. Il centrale del Lille è la prima scelta di Maldini e Massara da ormai sei mesi. Con l'olandese classe 2000 c’è un’intesa ormai da tempo (contratto da 3 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2027). Manca ancora l’accordo finale tra le società, con il club francese che, forte di un interesse del Newcastle, non vuole abbassare al momento le sue pretese. I 'Mastini' chiedono 35 milioni di euro per lasciar partire il difensore.

Ma il Milan potrebbe anche percorrere un'altra strada. Visto il rendimento della coppia centrale Tomori-Kalulu, il rientro di Simon Kjaer dal lungo infortunio e la presenza in rosa di Matteo Gabbia, i rossoneri potrebbero andare su una soluzione "low cost" per la difesa. In tal modo i dirigenti rossoneri destinerebbero il gruzzoletto ad altri ruoli. In particolare, si potrebbe andare ad investire per un trequartista o una punta da affiancare a Giroud e Origi, in attesa di capire cosa accadrà con Ibrahimovic.