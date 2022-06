Calciomercato Milan – Per Bremer anche Inter e Tottenham in corsa

Gleison Bremer, obiettivo di calciomercato del Milan nel caso in cui saltasse Sven Botman, è vicino all'Inter. Ma Antonio Conte fa sul serio

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Gleison Bremer, obiettivo di calciomercato del Milan, ma non soltanto. Il difensore brasiliano, classe 1997, è stato premiato come migliore dell'ultima stagione di Serie A. Ed è, come noto, la prima scelta dell'Inter in caso di cessione di Alessandro Bastoni.

Il quotidiano torinese ha ricordato come a gennaio, di fatto, l'Inter e Bremer avessero trovato un'intesa per il suo trasferimento in nerazzurro al termine della stagione. Poi, però, nelle ultime settimane il Milan, che ha incontrato un po' di difficoltà nella strada verso la sua prima scelta, Sven Botman, ha riaperto le danze e i giochi sul centrale sudamericano.

Il Milan, per 'Tuttosport', vorrebbe scalzare l'Inter dalla pole position su Bremer. Cercando un'intesa facilitata con il Torino, sempre interessato al rinnovo del prestito di Tommaso Pobega, stavolta con diritto di riscatto. Ed offrendo sempre più dei nerazzurri.

I quali, oltre che essere alle prese con una situazione economica non semplice, hanno anche incassato la richiesta di Simone Inzaghi, che giudica Bastoni incedibile. In questo duello di calciomercato tra Milan e Inter per Bremer, alla fine, potrebbe però spuntarlo il terzo incomodo: il Tottenham Hotspur.

Antonio Conte, infatti, che avrebbe in Bastoni la sua priorità, ha bisogno di un nuovo difensore centrale. E oltre ad intrecciare i discorsi di mercato con il Milan perché punterebbe Botman (ironia della sorte), adesso avrebbe intenzione di puntare sul numero 3 del Torino.

In tutto questo, chi ci guadagnerà sicuramente tanto è Urbano Cairo, Presidente del Torino, che ha ottenuto esattamente il suo scopo. Ovvero, quello di scatenare un'asta a chi offre di più per il suo gioiello. Il quale, ora, presumibilmente non partirà per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro. Probabilmente anche 40.