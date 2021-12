Calciomercato Milan – Bremer, il punto su un possibile acquisto a gennaio

Milan che ha messo nel mirino Bremer per la difesa nel prossimo calciomercato. Ecco la posizione del Torino a questo proposito.

Come noto, il Milan è alla ricerca di rinforzi in difesa nel prossimo calciomercato e Bremer è uno dei profili preferiti dalla dirigenza rossonera. Il brasiliano del Torino è in cima alla lista dei desideri rossoneri già da tempo e si proverà ad aggiudicarselo già a gennaio. Tuttavia, secondo quanto riferito da Repubblica, il club granata non ha alcuna intenzione di lasciare andare il classe 1997 nella sessione invernale. Tutti i discorsi sono dunque rinviati alla prossima estate. Il prezzo è di circa 15 milioni, ma il Milan ha la possibilità di giocarsi la carta Tommaso Pobega, classe 1999 valutato 8 milioni e che può dunque più che dimezzare il costo del centrale.