Calciomercato Milan – Brahim Diaz è atterrato in Italia: “Sono molto felice”

Le ultime sul calciomercato del Milan: il trequartista Brahim Diaz è atterrato da pochi minuti a Linate: "Sono molto felice"

Il Milan ha chiuso un altro colpo di calciomercato, ovvero il ritorno di Brahim Díaz dal Real Madrid. I due club hanno trovato un accordo sulla base di un prestito biennale con diritto di riscatto del cartellino di in favore dei rossoneri per un totale di 22 milioni di euro. Il Real Madrid si è riservato il diritto di contro-riscatto sul trequartista, per una cifra pari 27 milioni di euro.