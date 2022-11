Calciomercato Milan – Brahim Díaz, partita a scacchi con il Real Madrid

Brahim Díaz tra Milan e Real Madrid: nel prossimo calciomercato estivo si saprà quale via - definitiva - prenderà il talento andaluso

Daniele Triolo

Brahim Díaz, quale futuro? Rimarrà al Milan durante la prossima estate di calciomercato o farà ritorno al Real Madrid? Di questo parla il quotidiano 'Tuttosport' in edicola questa mattina. Il talento andaluso, classe 1999, ha sei mesi di tempo, da gennaio a giugno 2023, per mettersi in mostra - e in vetrina - con i rossoneri. A fine stagione, poi, si capirà dove finirà 'da grande'.

Calciomercato Milan, ancora incerto il futuro di Brahim Díaz — L'accordo di calciomercato tra Milan e Real Madrid per Brahim Díaz è noto dal 19 luglio 2021, ovvero quando il fantasista di Málaga, dopo una buona prima stagione in prestito secco alla squadra di Stefano Pioli (condita da 39 presenze e 7 gol), fu confermato a Milano. Stavolta, però, in prestito biennale (scadenza, per l'appunto, 30 giugno 2023). Con un diritto di riscatto in favore del Milan di 22 milioni di euro e contro-riscatto, da parte dei 'Blancos', di 26.

Il pallino, su Brahim Díaz, è ancora nelle mani del Real Madrid: per soli 4 milioni di euro, la prossima estate, potrà riportare a casa un giocatore maturato, negli anni, a Milano e con maggiore esperienza internazionale. Il punto è capire se le 'Merengues' vorranno davvero riprendere in organico Brahim Díaz: in Spagna, d'altronde, i ragionamenti sul suo futuro sono iniziati da tempo. È possibile, visto che andranno via Marco Asensio, Dani Ceballos e Mariano Díaz, tutti in scadenza di contratto.

Considerato, poi, che anche Eden Hazard (il cui contratto scadrà il 30 giugno 2024) ha fatto capire di voler cambiare aria a fine stagione. A quel punto Brahim diventerebbe un'alternativa più che valida ai fuoriclasse titolari del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Ma il Milan, dal canto suo, potrebbe voler puntare ancora sul suo numero 10. In fin dei conti, per lui si prospettava un'annata da comprimario alle spalle di Charles De Ketelaere. Invece gioca e segna molto più del belga.

Se continuerà a giocare così il Milan, che ha già investito 3 milioni di euro per il biennio di prestito, potrebbe decidersi a versare quei 22 stabiliti dall'accordo con il Real Madrid per trattenerlo in rossonero in via definitiva. Con l'auspicio, però, che il Real Madrid non voglia vincere questa partita a scacchi tra club, privando Pioli di un'arma tattica importante, che sia da titolare o a gara in corso. Mercato Milan, richiesta shock per l'erede di Leao: le ultime news >>>