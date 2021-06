Calciomercato Milan – Brahim Díaz, siamo ai dettagli con il Real Madrid

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Brahim Díaz vestirà la maglia rossonera anche nella prossima stagione. Il punto sull'andaluso

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, riporterà Brahim Díaz in maglia rossonera. Lo ha riferito 'Tuttosport' oggi in edicola. Milan e Real Madrid, infatti, sono arrivati praticamente ai dettagli della trattativa per il ritorno del giovane fantasista andaluso, classe 1999, in maglia rossonera. Dopo il prestito secco della stagione 2020-2021, ora si cambierà formula dell'operazione.