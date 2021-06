Calciomercato Milan – Brahim Díaz, si parla direttamente con Ancelotti

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Brahim Díaz sarà confermato in rossonero. Dal Real Madrid arriva l'aiuto di un caro vecchio amico

Il Milan , in questo calciomercato estivo, vuole trattenere Brahim Díaz . Il fantasista di Málaga, infatti, è stato autore di una buona stagione con la maglia rossonera e dunque il Milan vorrebbe confermarlo nonostante, da contratto, debba tornare al Real Madrid per fine prestito dal prossimo 1° luglio.

Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Milan starebbe avendo dei contatti diretti con Carlo Ancelotti , nuovo tecnico delle 'Merengues', affinché dia la possibilità al Diavolo di tenere in rosa Brahim Díaz anche nella prossima stagione. Il Milan ha aperto da giorni un dialogo con il Real Madrid per il rinnovo del prestito dell'andaluso: stavolta, però, i rossoneri vogliono anche ottenere un diritto di riscatto sul cartellino del giocatore.

L'idea del Milan è quella di poter decidere se acquistare totalmente Brahim Díaz nel calciomercato estivo 2022. La richiesta economica dei 'Blancos' per il diritto di riscatto è tra i 20 ed i 25 milioni di euro: le due società starebbero trattando proprio su quest'aspetto. Brahim Díaz al Milan si è trovato bene, vuole restare in rossonero ed avere l'occasione, così come è stato per l'annata appena trascorsa, di giocare con continuità in Serie A ed in Champions League.