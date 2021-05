Calciomercato Milan – Brahim Díaz, si lavora al rinnovo del prestito

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Brahim Díaz, autore di un ottimo finale di stagione, può essere confermato nel 2021-2022

In questa sessione estiva di calciomercato il Milan ha intenzione di trattenere Brahim Díaz in rossonero. Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Paolo Maldini, direttore tecnico del club di Via Aldo Rossi, vorrebbe il rinnovo del prestito dal Real Madrid per un'ulteriore annata.