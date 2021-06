Calciomercato Milan – Brahim Díaz, si lavora al prestito con diritto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Brahim Díaz dovrebbe giocare a Milano anche nella prossima stagione. Ottimismo sulla trattativa

Il Milan , in questa sessione estiva di calciomercato , è intenzionato a confermare in rosa Brahim Díaz . Il fantasista di Málaga, infatti, ha giocato una buona stagione a Milano, dov'era giunto in prestito secco, l'estate scorsa, dal Real Madrid . Secondo quanto rivelato da 'Tuttosport' oggi in edicola, oltretutto, Brahim Díaz sarebbe felicissimo di rimettersi la casacca rossonera sulle spalle.

Motivo per cui il suo entourage sta cercando di spingere per la conclusione della trattativa tra Milan e Real Madrid. I rapporti tra i club sono ottimi e da quando è tornato Carlo Ancelotti sulla panchina delle 'Merengues' sono ancora migliori. Le due società, quindi, stanno lavorando su un nuovo trasferimento di Brahim Díaz in prestito al Milan per la stagione 2021-2022. Stavolta, però, con un diritto di riscatto in favore del club di Via Aldo Rossi intorno ai 20 milioni di euro. Milan, ansia per Ibrahimovic: ecco come sta l'attaccante svedese >>>