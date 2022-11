Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Brahim Diaz tornerà al Real Madrid

I primi mesi di questa stagione hanno certificato una crescita evidente di Brahim Diaz . Lo spagnolo, al terzo anno al Milan, sembra aver definitivamente cambiato marcia dal punto di vista realizzativo e delle prestazioni. Ma cosa ne sarà del suo futuro? Attenzione all'indiscrezione riportata dal quotidiano spagnolo 'Diario As', che non ha dubbi sul fatto che il classe 1999 tornerà al Real Madrid a fine stagione .

Diritto di riscatto o no?

Si parla di un diritto di riscatto a 22 milioni, con contro-riscatto a favore del Real a 27. Dalla Spagna non la pensano allo stesso modo, e scrivono come il prestito biennale ratificato lo scorso anno non preveda opzioni di acquisto. Quale sarà la verità? Nel frattempo i 'Blancos' monitorano un Brahim sempre più 'on fire'.