Calciomercato Milan – Brahim Diaz futuro incerto: si discuterà con il Real

Milan, il futuro di Brahim Diaz resta incerto

Il Brahim Diaz di queste partite, si legge, incarna la formula giusta. Quella che forse sarebbe incauto modificare, o semplicemente rivedere: l’Atalanta simboleggia un test di spessore anche per lo spagnolo che, da quando gioca con totale continuità, è coinciso col ritorno del Milan alle vittorie. Dopo il derby, la ritrovata abitudine ai tre punti si abbina al gol spacca-Tottenham che Diaz ha timbrato in Champions League. Un guizzo forse decisivo per spianare la strada verso i quarti, di certo è il segnale che Pioli cercava anche dal suo trequartista. Finito in panchina, mentre il Milan naufragava contro il Sassuolo, confinato al solo secondo tempo del derby quando i campioni d’Italia volevano uscire dalla crisi. Una missione riuscita nelle partite successive, anche grazie al primo snodo europeo superato bene.