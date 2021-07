Calciomercato Milan – Brahim Díaz, potrebbe essere la settimana giusta

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Brahim Díaz tornerà in rossonero. Dovrebbe arrivare l'ufficialità dell'operazione in settimana

Questa potrebbe essere la settimana di calciomercato del ritorno di Brahim Díaz al Milan. Lo ha ricordato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Ieri il giocatore ha svolto le visite mediche con il Real Madrid e si è allenato per la prima volta a Valdebebas agli ordini di Carlo Ancelotti. Nonostante ciò, a breve, dovrebbe essere ufficializzato il suo ritorno in maglia rossonera.