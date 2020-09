Calciomercato Milan – Brahim Díaz erediterà il numero 21 di Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Nelle prossime ore Brahim Díaz, classe 1999, fantasista spagnolo di origine marocchine, diventerà ufficialmente un calciatore del Milan.

Brahim Díaz, visite mediche oggi

Il talento nativo di Málaga, infatti, si sottoporrà nel pomeriggio alle visite mediche con il club di Via Aldo Rossi. Una volta superate, firmerà il suo contratto con il Diavolo: scadenza, 30 giugno 2021.

Lo spagnolo arriva in prestito secco

Brahim Díaz, infatti, come noto, si trasferirà dal Real Madrid al Milan con la formula del prestito, senza diritto di riscatto alcuno. Le due società si aggiorneranno più avanti per ridefinire, eventualmente, l’operazione in maniera più articolata.

Maldini loda le qualità di Brahim Díaz

Il suo arrivo è stato ‘benedetto’ da Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, il quale, presentando le qualità del ragazzo, ha spiegato come sia uno in grado di giocare in tutte e tre le posizioni sulla trequarti, da destra a sinistra, dietro Zlatan Ibrahimović.

Avrà la maglia numero 21 che era di Ibrahimović

“È uno in grado di fare la differenza“, ha aggiunto Maldini. A proposito di Ibra. Brahim Díaz, secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, dovrebbe ereditare la maglia numero 21, lasciata libera proprio da Zlatan, tornato al suo caro, vecchio numero 11.

Brahim Díaz, appuntamento in Europa League

Brahim Díaz si rivelerà un’arma importante, per Stefano Pioli, già nei turni preliminari di Europa League (prima gara, Shamrock Rovers-Milan di giovedì 17 settembre), vista la squalifica per tre giornate del croato Ante Rebić. FEDERICO CHIESA ROSSONERO? ECCO COSA HA DETTO GIANLUCA DI MARZIO >>>

