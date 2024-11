Milan, Brahim Diaz potrebbe essere il colpo di calciomercato? La voce è stata lanciata nella giornata di ieri da 'La Gazzetta dello Sport'. Secondo la rosea, il trequartista sarebbe finito nella lista degli esuberi del Real Madrid e di Carlo Ancelotti. Per questo si potrebbe lavorare su un ritorno in rossonero, magari a fuoco lento e non come priorità. Arrivano importanti novità sull'ex rossonero. Ecco le ultime.