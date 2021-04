Calciomercato Milan – Brahim Díaz in bilico: la strategia dei rossoneri

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Brahim Díaz, attualmente, è in prestito secco dal Real Madrid. Il Diavolo vorrebbe confermarlo

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, nelle prossime settimane il Milan discuterà con il Real Madrid del futuro di Brahim Díaz, arrivato la scorsa estate in prestito secco. L'obiettivo del club di via Aldo Rossi è quello di trattenerlo in rossonero, trovando una formula che dia una posizione di forza al Diavolo. Ovviamente sempre che non abbia costi troppo impegnativi per le casse del club di Via Aldo Rossi. Milan, per l'attacco del futuro si punta l'erede di Haaland >>>