Calciomercato Milan – Brahim Diaz, il Diavolo punta al rinnovo del prestito

Le ultime sul calciomercato del Milan: Brahim Diaz, in prestito dal Real Madrid, potrebbe rimanere in rossonero per un'altra stagione

Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, si sofferma sul futuro di Brahim Diaz al Milan. Lo spagnolo, come tutti sanno, è in prestito dal Real Madrid, ma al momento è ancora presto per capire dove giocherà nella prossima stagione. La dirigenza rossonera è soddisfatta del rendimento di Brahim Diaz e vorrebbe prolungare il prestito per un'altra annata. Bisognerà capire però le intenzioni del Real Madrid, che potrebbe anche decidere di riportarlo al Bernabeu in maniera definitiva. Staremo a vedere.