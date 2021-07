Calciomercato Milan – Brahim Diaz ha firmato: a breve l’ufficialità

Brahim Diaz ha messo la firma sul contratto che lo legherà al Milan almeno per due stagioni: prosegue il calciomercato del Diavolo

Il calciomercato del Milan prosegue a gonfie vele: Brahim Diaz è un nuovo giocatore rossonero. Lo spagnolo arriva in prestito biennale dal Real Madrid a 3 milioni di euro, ma il club di via Aldo Rossi potrà riscattarlo per 22 milioni. I Blancos potranno esercitare il diritto di recompra a 27 milioni.