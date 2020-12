Calciomercato Milan – Brahim Diaz, a gennaio contatti con il Real Madrid

Ultime Notizie Calciomercato Milan: il futuro di Brahim Diaz

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il portale gazzetta.it si sofferma su Brahim Diaz. Lo spagnolo, infatti, è stato un autore di un’ottima prestazione contro il Sassuolo. Il fantasista ogni qualvolta viene chiamato in causa risponde sempre alla grande, regalando gol o assist per i suoi compagni. Ieri, ad esempio, ha avviato l’azione per il secondo gol rossonero di Alexis Salemeakers.

La Gazzetta dello Sport scrive di una possibile telefonata tra il Milan e il Real Madrid a gennaio. Maldini e Massara vogliono capire ci sono i margini per trattenere il giocatore anche nella stagione successiva. Ricordiamo che Brahim Diaz è stato preso in prestito secco, anche se le parti si sono date appuntamento nei mesi successivi per discutere del futuro dello spagnolo. Non sarà facile trattenerlo, considerando il fatto che i blancos credono molto nelle potenzialità del giocatore, ma Maldini ci proverà.