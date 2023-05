Calciomercato Milan – Vicino Bouanani? Ecco le ultime news

Il Milan si prepara a una sessione di calciomercato che potrebbe essere incandescente. I rossoneri, dovranno lavorare su molti profili, per rinforzare una rosa che ha mostrato dei buchi in tutti i reparti. Non solo per il prossimo anno, la dirigenza del Diavolo, potrebbe continuare il suo lavoro per il futuro del club, andando alla ricerca di talenti giovani, da poter valorizzare nei prossimi anni. Ecco gli ultimi rumor dall'Algeria.