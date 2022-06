Calciomercato Milan – Botman vuole i rossoneri: il Diavolo è sereno

Sven Botman, obiettivo di calciomercato del Milan, vuole approdare in rossonero. La sua priorità è il Diavolo. Newcastle in seconda fila

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha fatto il punto della situazione su Sven Botman. Esattamente, infatti, come per l'operazione Renato Sanches, per finalizzare l'affare Botman con il Lille bisognerà aspettare per capire quale corrente interna al club francese prevarrà dopo gli scontri recenti all'interno del Consiglio d'Amministrazione.

I giocatori potrebbero doversi muovere entro il 30 giugno, per corroborare l'attuale bilancio del Lille. Oppure dopo il 1° luglio, qualora servisse, invece, nuova linfa al successivo esercizio di bilancio. Dettagli che, sicuramente, non andranno ad inficiare negativamente sull'acquisto di Sanches, di fatto già definito (leggi qui ulteriori dettagli).

Per il quotidiano torinese, però, il Milan è sereno e tranquillo anche per l'acquisto di Botman in questo calciomercato estivo. L'olandese vuole il Milan e, per lui, c'è pronto un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2027, da 3 milioni di euro netti a stagione più bonus. Al Lille il Diavolo ha presentato un'offerta, complessiva, di 30 milioni di euro.

Il club francese punterebbe ad ottenere qualcosa in più, forte anche dell'offerta del Newcastle per il difensore centrale olandese, classe 2000. Per il quale, però, la squadra bianconera resta in seconda fila nelle sue preferenze, nonostante la forte disponibilità economica. La priorità di Botman è andare al Milan.

Saranno giorni, forse un paio di settimane, di attesa. A meno che le questioni interne al Lille non si risolvano prima, permettendo, di riflesso, anche al mercato rossonero di decollare.