Calciomercato Milan – Per Botman sarà volata con il Newcastle

Sven Botman, obiettivo di calciomercato del Milan, vuole vestire la maglia rossonera. Le 'Magpies', però, non mollano. La situazione

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha fatto il punto anche su Sven Botman, classe 2000, difensore centrale olandese in forza al Lille e definito 'in bilico'. La certezza è che lascerà la Francia e la Ligue 1. Per andare dove, però, ancora non si è capito.

Calciomercato Milan, duello con il Newcastle per Botman. La sua scelta

Al momento, chiamano Milan e Newcastle per Botman. Il Diavolo è interessato da tempo a lui, dallo scorso mese di dicembre parla con i suoi agenti e lui non vuole dire di no ai rossoneri. Nonostante il Newcastle offra di più per il suo cartellino al Lille. Il tecnico Stefano Pioli offre a Botman una maglia da titolare, in rotazione con Simon Kjær, Fikayo Tomori e Pierre Kalulu.

Tra Serie A e Champions League, ci sarà spazio per tutti. A lui Pioli chiederebbe fisicità e tecnica. Il Milan e Botman sperano che il Newcastle cambi obiettivo e dia, di fatto, il via libera ad un'operazione impostata da tempo. Anche perché di alternative concrete di calciomercato a Botman, per il Milan, non ce ne sono all'orizzonte.

Si parla di Gleison Bremer del Torino, ma il brasiliano ha fatto una promessa all'Inter. Altra squadra, al contrario, che potrebbe volere Botman oltre alle 'Magpies' è il PSG, visto l'ingresso in dirigenza di Luis Campos che lo aveva portato al Lille. Ma, al momento, non risulta una pista di stretta attualità. Milan, occasioni importanti in Francia: le ultime news di mercato >>>