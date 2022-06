Mercato Milan – Botman e quel sorriso rivelatore: “Contatti in corso”

Sven Botman esce allo scoperto e si lascia sfuggire qualcosa sull'interesse del Milan nei suoi confronti. Il difensore del Lille è impegnato con l'Under-21 dell'Olanda nelle qualificazioni al prossimi Europeo di categoria. In un'intervista rilasciata ad 'ESPN' prima della partita contro i pari età di Gibilterra, Botman ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Ci stiamo lavorando. Per me è difficile oggi estraniarmi da queste voci, ne sento parlare quasi ogni giorno. Ci sono contatti in corso e mi auguro che venga fatta più chiarezza prima del precampionato".