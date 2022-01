Calciomercato Milan – Botman saltato: se ne riparlerà forse in estate

Sven Botman, a lungo obiettivo di calciomercato del Milan, resterà a Lille fino al termine della stagione. Parola del Presidente dei francesi

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' e 'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato invernale del Milan, hanno sottolineato come sia definitivamente saltato l'arrivo di Sven Botman in rossonero per questa sessione di trattative. Il giocatore del Lille rimarrà in Francia almeno fino al termine di questa stagione.

Lo ha sottolineato Olivier Létang, Presidente del club transalpino, specificando come, su Botman, il Lille abbia fatto un progetto: l'obiettivo della squadra allenata quest'anno da Jocelyn Gourvennec è quello di superare gli ottavi di finale di Champions League. E, per farlo, ha bisogno del suo colosso olandese in retroguardia.

Peccato. La pista Botman, che comunque costerebbe al Milan più di 30 milioni di euro, potrebbe riaccendersi in estate, quando il Diavolo, presumibilmente, farà un investimento importante nel pacchetto arretrato. Milan, svolta in Premier per il difensore: le ultime di calciomercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI