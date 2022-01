Calciomercato Milan – Difesa, Botman è il grande obiettivo per giugno

Sven Botman, obiettivo di calciomercato del Milan, non arriverà a gennaio. Ma il Diavolo è già al lavoro per bloccarlo in vista dell'estate

Daniele Triolo

Il calciomercato di gennaio non è ancora finito ma il Milan, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, è già proiettato alla prossima estate, quando il club di Via Aldo Rossi ha intenzione di rinforzare la squadra di Stefano Pioli in ogni suo reparto con acquisti di primo livello.

In difesa si punterà a prelevare Sven Botman dal Lille. Il Diavolo ha cercato (cercherà?) di portarlo in rossonero già in questa sessione di trattative, ma si è scontrato con la volontà dei francesi di non cedere il loro centrale, classe 2000. Non tanto per chissà quali velleità di campionato (Lille a metà graduatoria in Ligue 1), ma perché la squadra di Jocelyn Gourvennec dovrà giocare gli ottavi di finale di Champions League contro il Chelsea.

Ecco perché il Lille, per Botman, ha rifiutato anche un'offerta di 40 milioni di euro presentata dal Newcastle United. Il giocatore olandese, dal canto suo, ha dato la propria disponibilità al trasferimento al Milan e i rossoneri, naturalmente, sono già al lavoro per tentare di bloccarlo ora in vista di giugno. Anche per provare ad evitare sanguinose aste estive. Il Diavolo vorrebbe concludere l'operazione di calciomercato per Botman per 30 milioni di euro più bonus.

Il difensore centrale, possibile mancino come Botman, è il grande obiettivo del prossimo calciomercato estivo del Milan. Questo perché Simon Kjær andrà valutato al rientro dall'infortunio al ginocchio e perché il rinnovo del contratto di Alessio Romagnoli è complicato. L'alternativa a Botman resta Gleison Bremer del Torino. Milan, scambio di lusso con la Juve? Le ultime news di mercato >>>

