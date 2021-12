Calciomercato Milan – Botman, il Lille non fa muro ma spara alto …

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sven Botman obiettivo prioritario dei rossoneri. I francesi, però, non lo cedono in prestito

Daniele Triolo

Il Milan, nel calciomercato di gennaio, acquisterà un nuovo difensore e Sven Botman, di proprietà del Lille, è l'obiettivo numero uno del club rossonero per sostituire l'infortunato Simon Kjær. Ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Secondo il quotidiano romano, il Lille non ha alzato muri nei confronti del Milan per Botman: il club francese sarebbe disponibile a valutare la cessione del suo forte difensore centrale mancino, classe 2000, ai rossoneri già in questa sessione invernale di trattative.

Allo stesso modo, però, il Lille, che per Botman non scende dalla valutazione di 30 milioni di euro, non sembra disponibile ad aprire alla sua partenza con la formula del prestito. L'idea del Diavolo, invece, sarebbe quella di ripetere l'operazione che, un anno fa, portò Fikayo Tomori a Milanello.

Ovvero, prendere il giocatore in prestito oneroso con diritto di riscatto al termine di questa stagione. Paolo Maldini e Frederic Massara, ha assicurato il 'CorSport', non si faranno prendere dalla fretta. E, al contempo, studiano anche alternative all'olandese: più di tutti, piace Nikola Milenković della Fiorentina. Milan, ecco il vero sogno di Maldini per l'attacco dell'anno prossimo >>>