Calciomercato Milan – Botman è il primo obiettivo, ma è molto caro

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sven Botman è il primo obiettivo per la difesa rossonera, anche se molto caro

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul calciomercato del Milan e sul possibile arrivo di Sven Botman. E' lui il principale obiettivo per la difesa rossonera. L'obiettivo di Maldini e Massara, infatti, non è solo quello di prendere un calciatore per gennaio, ma anche fare un investimento per il futuro. Per questo motivo Botman è il primo nome sulla lista.