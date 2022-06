Calciomercato Milan – Botman si complica: il piano B è Bremer / News

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' ha fatto il punto sul calciomercato del Milan . Il grande obiettivo per la difesa, ormai da diversi mesi, si chiama Sven Botman. La corsa al difensore olandese, però, si sta complicando parecchio a causa del forte interesse del Newcastle. Il club inglese sembra disposto a fare follie per il giocatore e offre molto di più dei 30 milioni messi sul piatto dai rossoneri. A questo punto, sottolinea il noto quotidiano, la differenza potrà farla soltanto la volontà di Botman: solo così il Diavolo potrà vincere la partita.

Nel frattempo, però, è stata individuata l'alternativa: si tratta di Gleison Bremer del Torino. L'Inter ha già un accordo con il brasiliano da gennaio, ma non ha affrontato l'argomento con il club granata. Per questo motivo c'è ancora tempo per il Milan di inserirsi, soprattutto se i nerazzurri continueranno a temporeggiare. Milan, un ritorno di fiamma per la trequarti: le ultime news di mercato