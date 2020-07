Calciomercato Milan – Bonaventura spera ancora nel rinnovo

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportato da Tuttosport questa mattina, Jack Bonaventura spera ancora in una proposta di rinnovo da parte del Milan. Il 30enne marchigiano non avrebbe ancora incontrato nessun altro club interessato perché sarebbe ancora speranzoso di una chiamata da parte dei vertici di via Aldo Rossi. L’ipotesi, tuttavia, rimane remota visto che il club rossonero non sembra intenzionato a prolungargli il contratto in scadenza tra una settimana. Stesso destino per Lucas Biglia, il quale potrebbe fare ritorno in Argentina.

