Calciomercato Milan – Bonaventura torna nel mirino della Lazio

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Incredibile, ma vero. David Silva, atteso a Roma per le visite mediche con la Lazio, è invece volato a San Sebastián per firmare un contratto biennale con i baschi della Real Sociedad. “Ho grande rispetto per il giocatore, ma non per l’uomo”, il commento, laconico, del direttore sportivo biancoceleste Igli Tare ai canali ufficiali del club capitolino.

A questo punto la Lazio cambierà obiettivo e, secondo riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, potrebbe tornare buono il nome di Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, classe 1989, centrocampista che si è svincolato dopo sei stagioni nel Milan. La Lazio ne ha parlato con Mino Raiola, procuratore dell’ex numero 5 rossonero, in occasione dei dialoghi per Mohamed Fares della Spal.

I biancocelesti, ha rivelato il quotidiano torinese, hanno un accordo di massima con Raiola e Bonaventura dallo scorso mese di marzo. Jack ha dato il suo assenso al trasferimento alla Lazio. Qualora, però, non si concretizzasse la trattativa per Bonaventura, richiesto anche dall’Hellas Verona, dal Benevento, dal Torino e dall’Atalanta, la Lazio potrebbe tornare a pensare a Rodrigo de Paul dell’Udinese. MILAN, SFUMA IL RITORNO DI TIÉMOUÉ BAKAYOKO? LE ULTIME >>>