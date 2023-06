Calciomercato Milan – La richiesta del Bologna per far partire Arnautovic

Ecco la richiesta del Bologna per far partire l'attaccante Marko Arnautovic, obiettivo del Milan, nella prossima sessione di calciomercato

L'addio al Milan di Zlatan Ibrahimovic, annunciato al termine del match contro il Verona, è stato un colpo basso per tutti i tifosi rossoneri, ma in generale per tutto l'ambiente. I problemi fisici patiti in stagione avevano fatto pensare che una decisione in tal senso potesse essere presa dall'attaccante svedese, ma forse nessuno voleva pensarci.