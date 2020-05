Calciomercato Milan – Boga, la Juventus si inserisce: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, il Milan si sarebbe fortemente interessato a Jeremie Boga, esterno d’attacco classe 1997 del Sassuolo. Il giocatore, esploso definitivamente quest’anno, ha una valutazione di circa 20 milioni di euro, cifra decisamente appetibile considerando le sua qualità.

Proprio per questo motivo i rossoneri dovranno battere una folta concorrenza se davvero vogliono acquistarlo per la prossima stagione. L’interesse del Napoli è noto da tempo ma, secondo quanto riferisce ‘Il Resto Del Carlino’, anche la Juventus prova ad inserirsi per Boga e potrebbe sfruttare il buonissimo rapporti maturato con la società neroverde nel corso degli ultimi anni.

