Calciomercato Milan – Boga in partenza? Il Diavolo è in corsa | News

Calciomercato Milan: interesse rossonero per Boga

Jérémie Boga, classe 1997, è sicuramente uno dei punti di forza del Sassuolo di Roberto De Zerbi. L’esterno offensivo franco-ivoriano, però, andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2022 e, nel caso in cui decidesse di non rinnovarlo, potrebbe essere ceduto in estate per fare cassa.

Secondo la redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘, al momento, la situazione sul rinnovo del contratto di Boga con il Sassuolo è di totale stallo. Ecco perché la cessione in estate non sembra essere affatto un’ipotesi da scartare. Sul giocatore, 17 presenze con 3 gol e 2 assist in stagione tra Serie A e Coppa Italia con i neroverdi, ci sono le big del nostro calcio.

In particolare, secondo ‘TMW‘, Juventus, Milan, Atalanta e Napoli. Inoltre, ci sarebbero anche vari club all’estero pronti ad approfittare della ravvicinata scadenza contrattuale dell’ex funambolo del Chelsea. Calciomercato Milan: vice Calabria, la nuova idea dei rossoneri. Vai alla news >>>