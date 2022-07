Calciomercato Milan – Blitz in Belgio per prendere De Ketelaere

Charles De Ketelaere, obiettivo di calciomercato del Milan, vestirà la maglia rossonera? Il Diavolo vola in Belgio per chiudere l'affare

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere, obiettivo di calciomercato del Milan, poiché per lui, oggi, si preannuncia una giornata decisiva. In un senso o in un altro. Paolo Maldini e Frederic Massara, infatti, voleranno in Belgio per verificare di persona la possibilità di chiudere l'affare o meno.