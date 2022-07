Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Presto offerta per Chukwuemeka”

Carney Chukwuemeka dell'Aston Villa è un obiettivo di calciomercato del Milan: ecco cosa dice la stampa locale sul classe 2003

Daniele Triolo

Che il Milan, per questa sessione di calciomercato, sia interessato a Carney Chukwuemeka, non è più un mistero. Neanche in Inghilterra, dove il 'Birmingham Mail', quotidiano della città dove ha sede l'Aston Villa, club che detiene il cartellino del centrocampista, ha fatto il punto della situazione sull'interesse del Diavolo per il classe 2003.

Si dice che il Milan, presto, può presentare un'offerta per Chukwuemeka, seguito, però, anche da altri top club europei, quali Barcellona, PSG e Borussia Dortmund dopo che il ragazzo si è messo in luce nel corso degli ultimi Europei Under 19. L'incertezza sul futuro di Chukwuemeka ha spinto Steven Gerrard, manager dei 'Villans', a lasciare il giocatore in patria mentre l'Aston Villa si è recato in Australia per la preparazione precampionato.

Calciomercato Milan: il contratto di Chukwuemeka scadrà tra un anno

Parlando alla tv ufficiale del club, Gerrard, a proposito di Chukwuemeka, aveva detto: "Carney deve ancora firmare un'offerta di contratto che è lì da un po' di tempo - le parole dell'ex leggenda del Liverpool -. Motivo per cui ho deciso che la cosa migliore, per lui, fosse quella di continuare ad allenarsi a Bodymoor".

Arriverà, dunque, questa proposta del Diavolo per il giovane talento inglese, nato in Austria, prima che il calciatore, magari, si decida a firmare il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2023? Milan, un nome 'nuovo' dal mercato? Le ultime news >>>