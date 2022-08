Calciomercato Milan, dalla Germania: pronta l’offerta per N’Dicka

Il Milan, come noto, è alla ricerca di un difensore centrale in questa sessione di calciomercato: pronta un'offerta per Evan N'Dicka

Carmelo Barillà

Il Milan, come noto, è alla ricerca di un difensore centrale in questa sessione di calciomercato: pronta un'offerta per Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte. Secondo quanto riferito dal quotidiano tedesco BILD, i rossoneri starebbero preparando un'offerta ufficiale da 15 milioni di euro.

Il Milan avrebbe in Abdou Diallo del PSG la priorità, visto che il senegalese potrebbe arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto. Diverso, invece, il discorso per N'Dicka, che è in scadenza con l'Eintracht Francoforte e dovrebbe trasferirsi a titolo definitivo. La BILD, inoltre, riferisce di colloqui telefonici avuti da Maldini con il difensore francese.