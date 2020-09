Calciomercato Milan – Biglia, oggi visite mediche con il Karagümrük

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Dal rossonero del Milan a quello del Karagümrük. Il centrocampista Lucas Biglia, classe 1986, proseguirà la sua carriera nella Süper Lig turca.

Biglia, oggi visite mediche in Turchia

L’argentino, ex Lazio ed Anderlecht, svincolatosi dal club rossonero dopo tre stagioni, svolgerà oggi le visite mediche con il club che ha sede nel quartiere Vefa, distretto di Fatih, nel quartiere metropolitano della città di Istanbul.

Biennale per Biglia con il Karagümrük

Al termine dei test medici, Biglia firmerà un contratto biennale, fino al 30 giugno 2022, con il Karagümrük. Il regista, dunque, non resterà in Italia, come inizialmente aveva auspicato.