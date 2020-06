Calciomercato Milan – Biglia e Bonaventura al passo d’addio

CALCIOMERCATO MILAN – Giocheranno per il Milan, da professionisti seri, fino al prossimo 2 agosto. Poi, saranno liberi sul mercato a costo zero per la scadenza dei rispettivi contratti con il club di Via Aldo Rossi.

Lucas Biglia, classe 1986, regista argentino e Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, classe 1989, centrocampista marchigiano, sono pronti ad abbracciare, per la stagione 2020-2021, nuove destinazioni.

Biglia, secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, va verso il ritorno in patria, in Argentina, mentre Bonaventura si avvicina sempre di più al Torino. QUESTE LE ULTIME DI MERCATO SU ISMAËL BENNACER >>>